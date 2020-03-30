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Çiğli Belediyesi misafirhanesini sağlık çalışanlarına açtı

Çiğli Belediyesi, spor tesisleri misafirhanesini ilçedeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

30.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:34
Çiğli Belediyesi misafirhanesini sağlık çalışanlarına açtı
Çiğli Belediyesi, spor tesisleri misafirhanesini ilçedeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli Belediyespor futbol takımının kullandığı tesisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık emekçilerine tahsis ettiklerini belirtti.
Yatakhanenin belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden dizayn edildiğini vurgulayan Gümrükçü, şunları kaydetti:
"Sağlık emekçilerimiz, Kovid-19 virüsüyle mücadele sürecinin başından bu yana gerek ülkemizde gerek kentimizde insanüstü bir çaba gösteriyorlar. Çiğli Belediyesi olarak onların her türlü ihtiyaçlarına ivedilikle çözüm üretmek adına çalışıyoruz. Spor müsabakalarına verilen arayı değerlendirerek Çiğli Belediyespor futbol takımımızın kullandığı tesisi Çiğli'deki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin hizmetine sunduk. Kentimizdeki hastanelerin hemen hemen hepsine yakın konumda bulunan spor tesisimiz, koronavirüs ile mücadele süreci boyunca sağlık çalışanlarımızın hizmetinde olacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, Futbol, Çiğli, Güncel
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