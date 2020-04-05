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Çiğli Belediyesinden ailelere videolu psikolojik destek

Çiğli Belediyesinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı "Aile Danışmanlığı Hizmeti" kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.

05.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:58
Çiğli Belediyesinden ailelere videolu psikolojik destek
Çiğli Belediyesinin korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde yaşanan sosyal ve psikolojik sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla başlattığı "Aile Danışmanlığı Hizmeti" kısa filmlerle anlatılmaya başlandı.

Covid-19 salgınına karşı toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına gerekli temel tedbirleri aldıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, önemli bir uygulamanın daha startını verdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, korona virüs ile mücadele sürecinde aile hayatında psikolojik olarak dikkat edilmesi gereken unsurlar 7 bölümlük kısa filmler ile anlatıldı. Çekilen filmler Belediyenin ve Başkan Utku Gümrükçü'nün sosyal medya hesapları ile Youtube kanalında yayınlanıyor. Çekilen videoların konu başlıkları ise şöyle: 'Aile olarak bu süreçte korku ve kaygılarımızı nasıl yönetiriz', 'Çocuklarımızın süreçle ilgili korkularını paylaşıp onlara destek olalım', 'Tüm aile bireyleri bir aradayken olası çatışmalarla baş etmek, 'Evde Kal; çocuğunla keyif al', 'Yaş almış büyüklerimize destek olalım', 'Sınavlara hazırlanan gençlere nasıl destek olabiliriz' ve 'Çocuklarla oyun oynama.'

"Bedenen ve psikolojik olarak güçlü olacağız"

Korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri özenle almaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, "Sosyal ve iş hayatının durma noktasına geldiği ve vatandaşlarımızın zamanının büyük çoğunluğunu evlerinde geçirmek zorunda kaldığı bu süreçte yaşanacak olası psikolojik sorunlar için de tedbirler alıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde görevli sosyologlarımız aracılığıyla aile içi ilişkilerde dikkat edilmesi gereken noktaları halkımızla paylaşıyoruz. Bu süreci hem bedenen hem de psikolojik olarak sağlıklı atlatabilmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Çiğli, Güncel
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