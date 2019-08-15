Çiğli Belediyesinden kadın ve çocuklara deniz tatili

Hayata geçirdiği sosyal projeleriyle dikkat çeken Çiğli Belediyesi, ilçede yaşayan kadın ve çocukları ücretsiz olarak Seferihisar'a götürerek tatil yapmasını sağladı.



Çiğli Belediyesi, kadın ve çocukların sıcak yaz aylarında sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında, ilk olarak engelli çocuk ve gençleri, daha sonra Cumhuriyet ve Güzeltepe mahallelerinde ikamet eden kadın ve çocukları denize götürdü.



Seferihisar'a ücretsiz ulaşım ve öğle yemeği imkanlarının sunulduğu etkinlikte gün boyu eğlenceli anlar yaşandı. Kadınların ve çocukların mutluluğunun kendileri için öncelikli olduğunu belirten Başkan Utku Gümrükçü, Cumhuriyet ve Güzeltepe mahalleleriyle başlattıkları ücretsiz deniz tatili projesinin tüm mahalleleri kapsayarak devam edeceğini müjdeledi. - İZMİR

Kaynak: İHA