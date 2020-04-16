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Çiğli Belediyesinden kadınlara hukuki ve psikolojik destek

Çiğli Belediyesi tarafından, aile içi şiddet ve istismara maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek vermek amacıyla kurulan "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" hizmet vermeye başladı.

16.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:47
Çiğli Belediyesinden kadınlara hukuki ve psikolojik destek
Çiğli Belediyesi tarafından, aile içi şiddet ve istismara maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek vermek amacıyla kurulan "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" hizmet vermeye başladı.

Çiğli Belediyesi ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında yapılan ortak iş birliği protokolü belediye meclisinden geçerek uygulanmaya başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün imzaladığı protokol kapsamda ilk olarak, aile içerisinde şiddet ve istismara uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla 0 549 656 96 96 numaralı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı kuruldu. Bu hat üzerinden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçen kadınlar, gönüllü avukatlar ve psikologlar ile görüştürülerek izleyecekleri yol haritası hakkında bilgilendiriliyor.

Başkan Gümrükçü: "Kentimizdeki kadınların güvencesiyiz"

Kadınların her türlü ihtiyacında yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliği çerçevesinde ilk olarak Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı kurduk. Bu hat üzerinden belediyemizle ulaşan kadınlara alanlarında uzman avukatlar ve psikologlar aracılığıyla destek veriyoruz. Anayasal haklarıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Kadına karşı işlenen şiddet ve istismar olaylarının karşısındayız. Bu tür durumlarla karşılaşan kadınlarımız bilsin ki Çiğli Belediyesi her zaman yanlarındadır ve her konuda destekçileri olacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
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