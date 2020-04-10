Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastanelere giden vatandaşlardan kontrollü bir şekilde örnek alınmasını sağlayacak "temassız numune kabini" üretimini başlattı.

10.04.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:21
Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastanelere giden vatandaşlardan kontrollü bir şekilde örnek alınmasını sağlayacak "temassız numune kabini" üretimini başlattı.

Korona virüs şüphesiyle hastanelere yapılan başvuru sayısı her geçen gün hızla artarken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Korona virüs ile mücadeleye destek sağlamak amacıyla daha önce maske, yüz siperliği, entübe kutusu ve solunum cihazı ventilatörü üretiminin yapıldığı Çiğli'de, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak adına tasarlanan biyolojik örnek alma kabinlerinin de üretimine başlandı.

Kabinler hastanelere dağıtılmaya başlandı

Üretilen temassız numune kabini sayesinde, sağlık emekçileri virüsten korunması sağlanacak. Projenin ilk etabında üretilen kabinler, Başkan Gümrükçü tarafından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök'e teslim edildi. Kabinler Dr. Sürenkök'ün tespit ettiği ihtiyaç duyulan hastanelere dağıtılmaya başlandı.

Gümrükçü: "Sağlık emekçilerimize desteğimiz sürecek"

Temassız numune kabininin, görevli sağlık emekçilerini Covid-19 virüsünden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli işlevler üstlendiğini belirten Başkan Gümrükçü, "Korona virüs şüphesiyle hastanelere giden kişiler, bu numune kabinine alınacak ve izole edilmiş delikler sayesinde herhangi bir temas gerçekleştirilmeden örnekleri alınacak. Böylece hem sağlık çalışanları hem de hastanede bulunan diğer vatandaşlar virüs bulaşma tehlikesinden korunmuş olacak" dedi.

Dr. Fatih Sürenkök: "Gösterdikleri dayanışma bizlere güç veriyor"

Başkan Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret eden İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Fatih Sürenkök, "İzmir'deki hastanelerde görev yapan, üyemiz olan yaklaşık 8 bin 500 ve üyemiz olmayan 7 bin 500 hekim arkadaşımızın yanı sıra sağlık ordusunun en önemli paydaşları hemşire, anestezi teknisyeni ve diğer personellerden oluşan 30 bin kişiyle korona virüs salgınına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Maske ve yüz siperliklerinden sonra yine Çiğli Belediyesi tarafından sağlık emekçilerimizin daha az enfekte olması adına üretilen temassız numune kabinlerini teslim aldık. İzmir Tabip Odası adına, sürecin başından itibaren çok güçlü bir dayanışma örneği gösteren Utku Başkana, Çiğli Belediyesi emekçilerine ve Çiğli halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Tabip Odası, Fatih, İzmir, Çiğli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Çiğli Belediyesinden temassız numune kabini üretimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Burdur esnafı kendi maskesini şeffaf dosyadan yaptı - Haber 16:24: Mersin'de iş yerinden 7 güvercin çalan zanlı yakalandı - Haber 16:23: Yüksekova'da koronavirüs tedavisi gören bebek ile anne ve babası taburcu oldu - Haber 16:23: Emekli polisten sürpriz - Haber 16:23: Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber