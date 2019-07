Çiğli Belediyesinin başkan yardımcıları mahalle çalıştaylarını başlattı

İzmir'deki Çiğli Belediyesinde, her bir başkan yardımcısına bir mahallenin sorumluluğu verildi ve dört başkan yardımcısı sorumlu oldukları mahallelerde mahalle çalıştaylarına başladı. Aynı anda mahallelere makamını taşıyarak farklı bir çalışma yürüten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcılarının yaptıkları toplantılarla Çiğli'nin geleceğini planlayacaklarını söyledi.



Çiğli Belediyesi, mahalle çalıştaylarını başlattı. Dört başkan yardımcısı, stratejik plan kapsamında her gün sorumlu oldukları bir mahalleye giderek geniş katılımlı toplantılar yapıyor. Çalıştay kapsamında Çiğli'nin 26 mahallesinin sorumluluğu, Çiğli Belediyesi başkan yardımcıları; Ali Rıza Koçer, Muharrem Aslan, Tülin Koç ve Barbaros Kiriş'e paylaştırıldı. Başkan yardımcılarının her gün farklı bir mahalleye giderek kurum ve kuruluşların temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek sorunları yerinde dinliyor.



Stratejik planın temeli oluşturacak çalıştayda, başkan yardımcıları gittikleri mahallelerin yapısına göre; sağlık kuruluşları, emniyet, ilk ve orta dereceli okullar, anaokulları, sivil toplum kuruluşları, üniversite, huzurevi temsilcileri ile cami imamlarıyla buluşuyor. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen ve not alan başkan yardımcılarının daha sonra hazırlayacakları raporlar doğrultusunda stratejik plan hazırlanacağı belirtildi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkan yardımcılarının teknik bir çalışma yürüttüğünün altını çizerek şöyle konuştu: "Ben makamımı mahallelere taşıyarak vatandaşımızla bir araya geliyorum. Öneri ve talepleri bizzat not alıyorum. Başkan yardımcılarımız ise mahallelerde bulunan kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplanıp daha detaylı bilgiler hazırlıyorlar. Hazırladıkları raporlar stratejik planımızın temelini oluşturacak. Stratejik plan Çiğli'nin şekillenmesi anlamına geliyor. Başkan yardımcılarımız çok değerli bilgilerle geri bildirim sağladılar. Amacımız Çiğlimiz için 5 yıllık planımızı hazırlayarak, doğru ve ihtiyaçları karşılayan hizmetler üretmek. Dünyada yaygınlaşan birlikte yönetelim anlayışı, yerel yönetimlerin yeni stratejiler oluşturmasıdır. Biz de bu modeli uyguluyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları titizlikle yapmaya özen gösteriyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA