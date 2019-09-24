Haberler » Güncel » Haber

Çiğli'de betonda geri dönüşüm dönemi

Çiğli'de hizmet üretirken tasarruf ve geri dönüşüm gibi unsurlara özel önem veren Çiğli Belediyesi, bu kez geri dönüşümü beton ve asfaltta başlattı.

24.09.2019 21:04Çiğli'de betonda geri dönüşüm dönemi
Çiğli'de hizmet üretirken tasarruf ve geri dönüşüm gibi unsurlara özel önem veren Çiğli Belediyesi, bu kez geri dönüşümü beton ve asfaltta başlattı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hizmet üretmek kadar belediye bütçesini idareli kullanmanın önemini vurgulayarak, atıl durumda olan asfalt ve beton parçalarından yol dolgu malzemesi ürettiklerini söyledi.

Çiğli Belediyesi, beton kırma makinesi kullanarak ilçede ömrünü doldurmuş beton ve asfalt yolların kırılmasıyla elde edilen ve moloz duruma geçecek beton parçalarını geri dönüşümden geçiriyor. Beton ve asfalt parçaları, kırma makinesinde yol dolgu malzemesine dönüşerek yeniden kullanıma hazır duruma getiriliyor. Sıkışabilen ve sert zemin haline gelen yeni malzeme, yeni yolların tabanında kullanılmaya başlandı. Bu sayede hem ilçede yaşayan vatandaşların düzgün yolları kullanması hem de dolgu malzemesi için ayrılan bütçeden tasarruf edilmesi sağlanıyor.

"Tasarruf hizmet kadar önemli"

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hizmet üretmek kadar belediye bütçesini idareli kullanmanın önemini vurgulayarak, "Halkımızın modern ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için her alanda mevcut bütçemiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve belediyemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde tutarak, üreteceğimiz yeni hizmet ve projeler için gerekli olan bütçeyi kendi öz kaynaklarımızdan yaratamaya çalışıyoruz. Başlattığımız betonda geri dönüşüm hareketiyle bu anlamda önemli bir ilki gerçekleştirdik. Beton ve asfalt parçaları kırılarak yol dolgu malzemesi haline getiriliyor. Toprak zemine göre çok daha sağlam ve sert bir zemin elde ediliyor. Yeni asfalt yollarımızı ve parkelerimizi bu malzemenin üstüne yapıyoruz" dedi. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34 ABD'den BM'ye "Çin'deki insan hakları ihlallerini soruşturun" çağrısı
22:33 Thomas cook yolcuları için a380 ikinci kez geliyor
22:31 Öğrencilerin yaptığı ahşap oyuncaklar dezavantajlı çocuklarla buluşacak
22:31 Safranbolu'da 'Hayat Boyu Öğrenme İşbirliği' toplantısı yapıldı
22:30 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile görüştü
22:27 "Neslican Tay sembol bir isim"
22:25 Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler