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Çiğli'de Büyük Taarruz söyleşisine yoğun ilgi

İzmir'de, Çiğli Belediyesi "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri gazeteci, araştırmacı-yazar Yaşar Aksoy'un "Kurtuluş Savaşının 100. Yılı Anısına 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e" isimli söyleşisi ile başladı.

27.08.2019 17:19 Çiğli'de Büyük Taarruz söyleşisine yoğun ilgi
İzmir'de, Çiğli Belediyesi "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri gazeteci, araştırmacı-yazar Yaşar Aksoy'un "Kurtuluş Savaşının 100. Yılı Anısına 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e" isimli söyleşisi ile başladı. Ardından sahne alan halk müziğinin sevilen sanatçısı Yunus Kırılmış, Büyük Taarruz ve seferberlik türküleri ile keyifli dakikalar yaşattı.

Büyük Taarruz, İzmir'in Kurtuluşu ve Dünya Barış Günü kapsamında, 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri nedeniyle gazeteci, araştırmacı ve yazar Yaşar Aksoy bir söyleşi yaptı. Aksoy'un "Kurtuluş Savaşının 100. Yılı Anısına 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e" isimli söyleşisiyle başlayan etkinlikler kapsamında katılımcılara yakın tarihle ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Kültür ve sanat alanından sanatçı, yazar ve araştırmacıların Çiğli'de buluştuğu etkinlikte Yaşar Aksoy, 26 Ağustos'ta başlayan, Büyük Taarruz ile devam eden ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla sona eren konuşmasında tarihi birçok anıyı anlattı.

Daha sonra sahne alan halk müziğinin sevilen sanatçısı Yunus Kırılmış, Büyük Taarruz ve seferberlik türküleri seslendirdi. Kurtuluş mücadelesi sırasında ve sonrasında bestelenmiş Anadolu'daki sevilen türküleri seslendiren Yunus Kırılmış salondakilerden alkış aldı. - İZMİR

İzmir, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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