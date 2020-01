Çiğli'de değişim ve dönüşüm yılı başlıyor

2020'de gerçekleştireceği projelerini kamuoyu ile paylaşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu yılın Çiğli'de değişim, dönüşüm ve yatırım yılı olacağını belirterek, "Çiğli bu enerjiyle ayağa kalkacak" dedi.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2020'de Çiğli'de gerçekleşmesi planlanan projelerini belediye binasındaki basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. "Çiğli ayağa kalkıyor" temasıyla düzenlenen toplantıya; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP İzmir Milletvekilleri, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Toplantı öncesinde Başkan Gümrükçü'nün sesinden Çiğli tanıtım videosu izletildi.Toplantıda tek tek projelerini açıklayan Başkan Gümrükçü, "Çiğli, göçle kurulmuş bir ilçe. Artık İzmir'de en hızlı büyüyen ve İzmir içi göç alan bir bölge. Dolayısıyla değişik insanlar ve değişik talepler var. Bu taleplerin tamamı hizmette buluşuyor. Çiğli'yi hak ettiği yere taşıyan ve Çiğli'yi ayağa kaldıran projeleri gerçekleştireceğiz. Dinamikten kaynaklı da büyük bir enerji var. Bizim amacımız bu enerjiyi doğru kaynaklardan aktarmak. Çiğli'yi tanımlayan en önemli şey enerji. Bu enerji ile Çiğli'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buradaki projelerin tamamı sandıklar kurularak halkın taleplerinden çıkmıştır. İyi örneklerden de yararlandık. Çiğli Atatürk'e aşık insanların şehri. Biz de önce Mustafa Kemal Atatürk, sonra Türk halkından aldığımız güçle çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yıl Çiğli'de değişim ve dönüşüm yılı, yatırım yılı olacak" diye konuştu."Başımız dara düşerse arkamızda Başkan Soyer var"Bugüne kadar attığı her adımı sağlam attığını kaydeden Başkan Gümrükçü, şöyle konuştu:"Arkamda 'ekibim' diyeceğim insanlar vardı. Bugün o ekip, dostlarımız bu salonda var. 'Neye güveniyorsunuz?' derseniz; ben size güveniyorum. 'Parayı nereden bulacağız?' Belediyenin bütçesi 166 milyondu. 2019'da 180 milyona ulaştırdık. Belediyeyi 25 milyon piyasa borcuyla devraldık. 20 milyondan fazlasını ödedik. 2020'de bütçe 200 milyona ulaşacaktır. Sadece bir kalemden yılda 7 milyon TL tasarruf yapıyoruz. Bunlar Çiğli sokaklarına yatırım olarak dönecek, ayrıca yurt dışı fonlarından yararlanacağız. Başımız dara düşerse biliyoruz ki arkamızda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer var."Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projelerin bazıları şöyle;Ceren Özdemir'in adı verilecekModern mimari tekniklerle dizayn edilecek simülasyon odalarının yer alacağı Uzay Evi ve Havacılık Müzesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde eğitim gören kız öğrencilerin, barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla 185 öğrenci kapasiteli kız yurdu, İzkent, Egekent girişi ve Köyiçi mahallelerinde Masal Evleri açılacak. Pazar yerleri yenilenecek ve Balatçık Mahallesine yeni pazar yeri projesi yapılacak. Pazar yerlerinde seyyar sağlık ekibi, tartı noktası, alış veriş arabaları bulunduracak ve güneş panelleri sistemi kurarak çevre dostu enerji üretilecek, tasarruf sağlanacak. Başkan Gümrükçü Çiğli'de cinayete kurban giden Ceren Özdemir Parkı kurulacağını da belirtti.Merkezler açılıyorAtaşehir Mahallesinde 11 bin metrekarelik alanda Çevre Eğitim Merkezi ve Atık Getirme Merkezi hizmete açılacak. İlçede yaşayan engelli bireylerin zaman geçirebileceği, kişisel gelişim ve hobi kurslarının yapılacağı bir eğitim merkezi hayata geçirilecek. İzkent Mahallesi'nde projelendirecek ve içerisinde kütüphane, kafeterya ile internet kafe gibi sosyal kullanım alanlarını barındıracak Emekli Evi, Kaklıç Sanat Akademisinde her yaştan vatandaşa hitap edecek 10 bin kitaplı Abidin Dino adına kütüphane kurulacak.Yeşil alan 100 bin metrekare artacakÇiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, Tamir Kafe projesini hayata geçirecek, tüm mahallelerde belirlenen çıkmaz sokaklar birçok sportif ve sanatsal aktivitenin yapılabileceği şekilde tasarlanacak. "12 ayda 12 park" projemiz kapsamında, her ay bir park hizmete açılacak, 2020 yılında toplam yeşil alan 100 bin metrekare artacak. Çiğli'nin tarihi Kasaplar Meydanı'nın da içinde bulunduğu alanda yenileme çalışmaları, sanat ve spor sokakları yapılacak. Çiğli'den geçen hat üzerinde bisikletçiler için Sasalı hizmet binasında bir misafirhane yapılacak. Harmandalı 'nın imar sıkıntısı bitiyor ve imara açılıyor"Üç adet taziye evi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Atatürk mahallelerinde hizmete açılacak. Harmandalı Sosyal Tesisi, kafeteryası, düğün salonu ve çocuk oyun grupları kent sakinleri için yaşam alanı olacak. Harmandalı ile ilgili konuşan Başkan Gümrükçü, "Harmandalı'nı yeni şehir merkezi haline getirmek zorundayız. Harmandalı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu sene Harmandalı'nın imar sıkıntısı bitiyor ve imara açılıyor. Harmandalı imar planı çalışmaları ile Güzeltepe'nin bir bölümünde kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı, Köyiçi ve Ataşehir Mahallelerinde imar revizyon çalışmalarına başlandı" dedi.Adliye hizmetiÇiğli'de 2020 yılı içinde 130 bin metrekare parke taşı yol kaplaması, 50 bin metrekare parke taşı ve tretuvar kaplaması, 2 bin 400 metrekare beton yol, 1,6 km korkuluk, bin 500 metrekare asfalt yama yapılması planlanıyor. Ayrıca belediyenin, 5. katı 2020 yılı içinde adliye binası olarak hizmet verecek. Belediyenin şantiyesinde bulunan alanda belediye serası faaliyete geçecek. Belediye şantiyesinde personelin kullanımı için sosyal tesis yaparak, çalışanların hizmetine sunulacak. Ayrıca Çiğli Ata Sanayi içinde bir AR-GE Merkezi kurulacak.Kameralı zabıtalarE-belediye, e-imar, e-ruhsat, e-arşiv, mobil Çiğli uygulaması ile 2020 yılında hizmetlerin hızını artırmak için sanal ortamda da hizmet verecek. Belediye zabıtasının denetimlerini daha şeffaf yapabilmesi amacıyla yakada kamera uygulamasını başlatılacak. Tüm pazar yerlerinde tartı noktası bulundurulacak ve pazar arabası olmayan vatandaşlar için market arabaları pazar yerlerine yerleştirilecek. Vatandaşların rahatça belediyeye gelip talep ve isteklerini iletebilecekleri halk masası, belediyenin girişinde projelendirilecek.Engelsiz iş yeriKent içinde bulunan metruk binalar yıkılırken, yasal olarak kaldırılmasında sakınca bulunmayan hurda araçlar Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle belediye zabıta tarafından kaldırılacak. Belediyenin 2019 yılında 30 bin ton moloz kaldırdığını hatırlatan Başkan Gümrükçü, 2020 yılında 60 bin ton molozun kaldırılmasının planlandığını belirtti. İlçe sınırları içinde ruhsat alan iş yerlerinin engelli yurttaşlar için de erişebilirliğini tespit edip, bu iş yerlerine "Engelsiz İşyeri" unvanı verilecek. İlçede yeşil bina ruhsatlarını artırmak amacıyla inşaat ruhsat ücretlerinde indirim uygulanacak.Destekler artıyorÇiğli mahallelerinde vatandaşlara afet eğitimi verildikten sonra, dileyen vatandaşlara enkazda hafif arama kurtarma eğitimleri verilecek. İş arama ve işe yerleştirme sürecini dijital ortama taşınacak. 2020 yılı içerisinde araç filosuna ambulans, çöp kamyonu, süpürge aracı, arazöz, konteyner yıkama aracı, taziye aracı, yüksek basınçlı buharlı yıkama aracı dahil edilecek. Dar gelirli vatandaşların günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla sosyal destek kartı - halk kart uygulaması başlatılacak; ayrıca 2019 yılında 476 aileye yapılan kırtasiye desteği bin 200 aileye çıkacak. Sıcak yemek yardımı yapılan hane sayısı 471'den 600'e çıkacak."Ağaç dikmeyen nikah cüzdanı alamayacak"Başta kadınlar olmak üzere ilçede gereksinim duyan vatandaşların Eşrefpaşa Hastanesi ile imzalanacak protokol çerçevesinde ücretsiz hizmet almasını sağlanacak. Uğur Mumcu Semt Merkezinde sağlık ocağı hizmete açılacak. Ayrıca engelli bireyler için de çeşitli projeler gerçekleştirilecek. Üniversite gençleri için de çorba ikramı ve çamaşırhane hizmetleri verilecek. Çocuklarla ilgili de pek çok farklı alanda projeler gerçekleştirilecek. Nikahı belediyece kıyılan çiftlere kendi fidanlarını dikme şartı getirerek her çiftin bir ağacı olması sağlanacak. Başkan Gümrükçü bu konuyla ilgili, "Ağaç dikmeyen çift bizden nikah cüzdanı alamayacak" dedi. - İZMİR