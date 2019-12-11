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Çiğli'de kadınlar eğitimde

Çiğli Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle, kentte yaşayan 18 yaş üstü kadınlara yönelik farklı içerikleri kapsayan eğitimler tamamlandı.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:35Çiğli'de kadınlar eğitimde
Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle, kentte yaşayan 18 yaş üstü kadınlara yönelik farklı içerikleri kapsayan eğitimler tamamlandı.

Çiğli ilçesi bölgesinde yaşayan 18 yaş üstü kadınlar için Çiğli Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), farklı başlıkları içeren eğitim programı başlattı. "Kadınlar İçin Liderlik Eğitim Programı" adı altında verilen eğitimlerin içeriğinin, güçlendirme ve farkındalık içeren etkili iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütlenmenin gücü, proje hazırlama ve uygulama gibi konular oluşturduğu ifade edildi.

Dersleri ilgi ve merakla takip eden Harmandalılı kadınlar, 10 oturumda dersleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Çiğli'nin farklı bölgelerinde de devam edecek eğitimlere katılmak isteyen kadınların, Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabileceği ifade edildi.

Kadınları alınan eğitimlerle daha güçlü kılmak istediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle çeşitli alanlarda farklı kesimlere yönelik eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi. Özellikle kadın ve çocuklara verilen eğitimleri önemsediklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Kadınlarımız ve çocuklarımıza yönelik eğitimleri önemsiyor, daha bilimsel kriterlerle vermeye çalışıyoruz. Belediyemizde kurduğumuz Kadın ve Aile Müdürlüğümüz bu konuda önemli çalışmalara başladı. Kadınlarımızın toplumda daha güçlü olmasını verilen çeşitli eğitimlerle sağlamak istiyoruz. Harmandalı'da önemli bir çalışmayı tamamladık. Diğer bölgelerimizde de önümüzdeki günlerde bu eğitimler başlayacak" diye konuştu. - İZMİR

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Çiğli Belediyesi, Harmandalı, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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