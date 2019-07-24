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Çiğli'de mesai Uğur Mumcu Mahallesi'nde başladı

Çiğli Belediyesi, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mesailerine Uğur Mumcu ve İnönü Mahallesi ile devam etti.

24.07.2019 11:32 Çiğli'de mesai Uğur Mumcu Mahallesi'nde başladı
Çiğli Belediyesi, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mesailerine Uğur Mumcu ve İnönü Mahallesi ile devam etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediyenin ilgili müdürleri ile saat 06.30'da Uğur Mumcu Mahallesi'nde işlerine gitmek üzere duraklarda bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak başladı.

Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen ve yerinde görerek inceleyen Başkan Gümrükçü, eksiklerin giderilmesi noktasında gerekli talimatları verdi ve öncelikli sorunların çözülmesi için çalışmaları başlattı. Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ın katılımıyla mahalle esnafları ziyaret edildi. Daha sonra yapımı devam eden park ve yol yapım çalışmalarını kontrol eden Başkan Gümrükçü, hizmete girmek için gün sayan Uğur Mumcu Semt Merkezi'ne de giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Uğur Mumcu, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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