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Çiğli'de ozon jeneratörü hamlesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs salgınına karşı belediye personellerinin sağlığını korumak adına önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

17.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:14
Çiğli'de ozon jeneratörü hamlesi
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs salgınına karşı belediye personellerinin sağlığını korumak adına önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Belediyede yoğun kullanımın olduğu alanlara ozon jeneratörleri yerleştirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede etkin olarak görev alan belediye personellerine yönelik birçok tedbirin alındığı Çiğli Belediyesinde, Başkan Utku Gümrükçü virüs ve bakterilere karşı etkili olan ozon jeneratörlerinin belediyenin birçok biriminde kullanılmasını sağladı. Ozon jeneratörleri, ilk etapta asansör girişleri ile daha yoğun çalışılan birimlere kuruldu. Öğle aralarında ve mesai saati bitiminden sonra çalıştırılan ozon jeneratörleri ile hem personelin direkt olarak ozon gazına maruz kalması engelleniyor hem de mevcut ortamdaki havanın temizlenerek bakteri ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor.

"Emekçilerimizin sağlığını koruyoruz"

Covid-19 salgınına karşı kamu hizmetini sürdüren belediye personellerinin sağlığını korumak adına yeni tedbirler aldıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "Belediye emekçilerimiz, salgın günlerinde halkımızın sağlığı ve ihtiyaçları için fedakarca mesai yapıyor. Biz de Çiğli Belediyesi olarak, emekçilerimizin sağlığını korumak adına her geçen aldığımız tedbirleri artırıyoruz. Günlük olarak yapılan ateş ölçme ve dezenfekte işlemleri ile birimlere kurduğumuz ultraviyole ışık sisteminden sonra son olarak ozon jeneratörü teknolojisini idari binamızda kullanmaya başladık. Doğru kullanıldığında bağışıklık sistemi ve kan dolaşımına olumlu etkileri kanıtlanmış bu uygulama ile hem havadaki bakteri, mantar ve virüs gibi canlıları etkisiz hale getirecek hem de havayı günlük olarak temizleyerek sağlıklı çalışma ortamları oluşturmuş olacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli, Güncel
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