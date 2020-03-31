Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çiğli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı

Çiğli Belediyesi ilçede yaşayan 150 şehit ve gazi ailesinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan gıda kolilerini evlerine teslim etti.

31.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:10
Çiğli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı
Çiğli Belediyesi ilçede yaşayan 150 şehit ve gazi ailesinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan gıda kolilerini evlerine teslim etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün verdiği talimatla koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazi yakınlarına gıda yardımı uygulaması başlatıldı.
Hazırlanan gıda paketleri ailelerin evlerine teslim edildi. Gıda yardımı uygulamasının, süreç boyunca düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Gümrükçü, koronavirüs ile mücadele edilen bu dönemde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Sadece 65 yaş üstü büyüklerimizin değil vatanımız uğruna canlarını veren şehitlerimizin ve bu uğurda gazi olanların ailelerinin de belirli ihtiyaçlarının olabileceğini düşünerek böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çiğli'de şehit ve gazi aileleri unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: ADANA Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi - Haber 12:40: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası bağışlarında vergi indirimi - Haber 12:40: Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 12:39: Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler - Haber 12:39: Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber