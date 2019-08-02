Çiğli Esnafına indirimli sağlık hizmeti

Odanın İzmir Can ve Ekol hastaneleri ile yaptığı protokoller çerçevesinde, odaya bağlı esnaf sanatkarlar ile aileleri, sorunlarını bu hastanelerde giderdikleri takdirde, ödeyecekleri bedel (Katkı payı) üzerinden indirim alıyorlar.

Buna göre İzmir Can Hastanesi'nden hizmet alan üyeler yüzde 20, Ekol hastanesinden hizmet alan üyeler yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. İndirimlerden yararlanmak isteyen esnaf sanatkarların Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alacakları 'İndirim Kart'ını ibraz etmesi yeterli oluyor.

Protokoller yenilendi

Üyelerine uzun süredir indirimli sağlık hizmeti imkanı sağladıklarını hatırlatan Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, mevcut protokolleri yenilediklerini söyledi.

Her iki hastane yönetimi ile uyumlu ve verimli işbirlikleri yaptıklarını belirten Altıkulaç, 'Biz indirim sürelerini protokol ile uzattık. Sağlık çok önemli. İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarından kısabilir ancak sağlık için hiçbir şeyden kısamazsınız. Oda yönetimi olarak bu noktada üyelerimize destek vermek düşüncesiyle bu çalışmaları hayata geçiriyoruz' dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor şartlara dikkat çeken Altıkulaç sözlerini şöyle sürdürdü: 'Esnaf sanatkarlar sınırlı kredi imkanları, düşük sermaye yapıları ile üretmeye, istihdam yaratmaya, halka doğrudan hizmet vermeye çabalayan önemli bir kesimdir. Toplumsal yaşamda önemli işlevleri vardır. Oda yöneticileri olarak bizler de temsil ettiğimiz camiaya en iyi hizmeti vermenin uğraşı içindeyiz.

Sosyal ve ekonomik yaşamımıza önemli katkılar veren üyelerimizin ve ailelerinin sağlık alanındaki sıkıntılarına destek olmak, onları olası mağduriyetlerden korumak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Ekol ve Can ailesine tüm camiamız adına teşekkür ederiz'

İzmir Can Hastanesi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Muzaffer Keskiner ile sağlık protokolüne imza atan oda başkanı Arif Altıkulaç, törenin sonunda Keskiner'e bir teşekkür plaketi de sundu.