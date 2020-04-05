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Çiğli'nin pazaryerlerinde sıkı tedbirler

Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her noktasında çalışmalar gerçekleştiren Çiğli Belediyesi, halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ilçedeki semt pazaryerlerinde aldığı önlemleri artırdı.

05.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:59
Çiğli'nin pazaryerlerinde sıkı tedbirler
Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin her noktasında çalışmalar gerçekleştiren Çiğli Belediyesi, halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ilçedeki semt pazaryerlerinde aldığı önlemleri artırdı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemler alan Çiğli Belediyesi, bu kez ilçedeki pazaryerlerinde çalışma ve denetimleri yoğunlaştırdı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün koordinasyonunda ilçedeki tüm pazaryerlerinde zabıta ekipleri aracılığıyla olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığının pazaryerlerine yönelik çıkan genelgesinin ardından belediye ekipleri tüm pazar yerlerinde denetimleri artırdı.

Sıkı kontrol ve maske dağıtımı

Zabıta ekiplerince pazar yerlerinde yoğunluk oluşturulmaması için giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bu amaçla pazar yerlerindeki kapı sayısı azaltılarak Çiğli sakinlerinin pazar yerlerine giriş çıkışları içerideki yoğunluğa göre ayarlandı. Emniyet mensupları ile birlikte yapılan kimlik kontrollerinde ise 2000 yılından sonra doğanlar ile 60 üstü yaş alanlar da pazaryerlerine alınmadı. 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi. Maskesiz dolaşma yasağı getirilen semt pazaryerleri girişinde hem esnafa hem de vatandaşa zabıta ekiplerince maske dağıtıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çiğli Belediyesi, Zabıta, Çiğli, Güncel
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