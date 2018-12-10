Çigli ve Havalimanı Arasında 24 Dakikada Bir Sefer

İZBAN çalışanlarının grev kararı sonrası, sadece Çiğli
ile Adnan Menderes Havalimanı
arasında 24 dakikada bir grev kapsamı dışındaki makinistlerle seferler düzenlenecek.
Yapılan açıklamada, "İZBAN, grev nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltabilmek amacıyla yoğun saatlerde seferler düzenliyor. Yolcu sayısının en fazla olduğu bölgeler olan Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakikada bir kısıtlı kapasite olarak başlayan seferler, grev kapsamı dışındaki makinistle ile gerçekleşiyor. Seferler 06.30 ile 11.00, 16.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılıyor" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
Adnan Menderes Havalimanı,Çiğli
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:29