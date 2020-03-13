Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu ve Ortaokulu protokolü imzalandı
İş insanı İbrahim Güngör, babası adına ilk ve ortaokul yaptıracak.
13.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:51
İş insanı İbrahim Güngör, babası adına ilk ve ortaokul yaptıracak.
Malatya Valiliği'nde Vali Aydın Baruş başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör arasında protokol imzalandı.
"Eğitime yüzde 100 destek kampanyası" kapsamında Malatya ili Doğanşehir ilçesinde hayırsever Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş.tarafından yüzde 51'lik kısmı yapılarak, hibe edilecek olan 8 derslikli Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu inşaatı ile ilgili protokol düzenlenen törenle imzalandı.
Vali Aydın Baruş, Doğanşehir İlçesinde 8 derslikli olarak inşa edilecek olan Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu yapımına katkı sağlayan hayırsever iş insanı İbrahim Güngör'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. - MALATYA
Malatya Valiliği'nde Vali Aydın Baruş başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör arasında protokol imzalandı.
"Eğitime yüzde 100 destek kampanyası" kapsamında Malatya ili Doğanşehir ilçesinde hayırsever Güngör Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş.tarafından yüzde 51'lik kısmı yapılarak, hibe edilecek olan 8 derslikli Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu inşaatı ile ilgili protokol düzenlenen törenle imzalandı.
Vali Aydın Baruş, Doğanşehir İlçesinde 8 derslikli olarak inşa edilecek olan Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu yapımına katkı sağlayan hayırsever iş insanı İbrahim Güngör'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : İbrahim Güngör, Malatya, Aydın, Güncel
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