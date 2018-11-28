28 Kasım 2018, 16:45
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Çığlığıyla Türkiye Gündemine Oturan Kadın Sürücüye 578 Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da araç kullanırken kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan ve sonrasında attığı çığlıkla Türkiye gündemine oturan kadın sürücüye 578 lira para cezası kesildi

İstanbul'da aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A. trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

ARAÇ KULLANIRKEN KURALLARI İHLAL ETMİŞTİ

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., cep telefonunla konuştuğunu ve emniyet kemerini takmadığını gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

DAKİKALARCA ÇIĞLIK ATTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

578 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Özlem A.'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası kesildi. Özlem A.'nın otomobili de trafikten men edildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:45



YORUMLAR (4)
MERT: UTANMAZ REZİL ÖĞRETMENSİN BİDE ALLAH BELANI VERSİN SENİN BİDE POLİSİME BEDDUA EDİYOR ALLAH SENİN BELANI VERSİN PİS TİPSİZ
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ACİL SERVİS: çok az kesilmiş direk akıl hastanesine sevk edilmeli ehliyetine el koyulmalı tedavi edilip akıl sağlığım akavuşması sağlanmalı
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AHHA: abi zor be o para var ya o para adama neler yaptırıyor işte
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BUZZ: bence pisikolojik destek alması lazım ve bu surede ehlıyetıne el koyulması lazım bu nedır yaa
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