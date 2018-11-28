Çığlığıyla Türkiye Gündemine Oturan Kadın Sürücüye 578 Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A. trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

ARAÇ KULLANIRKEN KURALLARI İHLAL ETMİŞTİ

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., cep telefonunla konuştuğunu ve emniyet kemerini takmadığını gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

DAKİKALARCA ÇIĞLIK ATTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

578 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Özlem A.'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası kesildi. Özlem A.'nın otomobili de trafikten men edildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.