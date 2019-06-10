Cihan Aktaş iki kulübü birden yönetecek

TFF
3. Lig ekiplerinden Tire
1922'de kulüp başkanlığına Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor
'un kulüp başkanı Cihan Aktaş
getirildi. Tire
1922 Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Cihan Aktaş
'ın 7 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kulüp başkanı olduğu belirtildi. Bucaspor
Kulübü Başkanlığı'nı da sürdürecek Cihan Aktaş
da yaptığı açıklamada, Tire
1922'nin Tirelilerin olduğunu ve takımın maçlarını ilçede oynamaya devam edeceğini belirterek, takımın isminde de Tire'nin mutlaka geçeceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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