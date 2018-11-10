Cihan Bulut'tan, Ali Şafak Öztürk'e Cevap

Antalyaspor
eski Başkanı Cihan Bulut
, mevcut başkan Ali Şafak Öztürk
'ün bugün kendisi hakkında söylediklerine cevap verdi.
Kırmızı-beyazlı takımın Başkanı Ali Şafak
Öztürk'ün eski başkan Cihan Bulut ve eski yönetici Şükrü Ülker'in alacaklarına karşılılık hesaplarına haciz koydurduğu açıklamasına, Bulut yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Antalyaspor eski başkanı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Görevde bulunduğumuz süre içerisinde gece gündüz çalışıp, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte takımın en zor zamanlarında milyonlarca lira cebimizden harcadık. Bu süreçte daha önceki yönetim tarafından kendi şahsi kefaretlerinin ve alacaklarının garanti edilmesi amacıyla verilen temliklerin çözdürülmesi için defalarca kapılarına gittik fakat sonuç alamadık. Antalyaspor'un içinde bulunduğu zor şartlara rağmen bugün bizi eleştiren eski yönetim tarafından herhangi bir fedakarlık da bulunulmamıştır. Takımı temliklerle ve borç batağına bırakıp giden yönetim hatalarını düzeltecekleri vaatleri ile tekrar iş başına geldiklerinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın Antalyaspor'a vermiş bulundukları borçların derhal ödeneceği taahhüdünde bulunmuşlardır. Buna rağmen ileri vadeli ki, senet vadeleri bizzat Emin Hesapçıoğlu tarafından verilmiştir. Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen senetler vadesinde ödenmemiştir. İcra takibi için uzun süre beklenmiş, icra takibi yapıldıktan sonra da günlerce sorunun çözülmesi için çaba sarf edilmiştir. Bu süreçte ödenmeyen borçlar nedeni ile evimize icra takibi gelmiş, hakkımızda ceza davaları açılmıştır. Bugün bizi eleştirme cüretinde bulunan mevcut yönetim tarafından ne futbolcu maaşı ödenmiş, ne de tedarikçilere ödeme yapılmıştır. Birçok alacaklı icra takibi yapmış, Antalyaspor'un hesaplarını zaten bloke etmiştir. Bugün bizim Antalyaspor sevdamızı eleştiren ve yandaşları geçtiğimiz sezon zor durumdaki Antalyaspor'un geleceğini ipotek altına almış, ekonomik olarak Antalyaspor'u çıkmaza sokmuşlardır. Eleştiriye konu haciz işlemi yapılmadan önce defalarca iletişim kurulmaya çalışılmış ama başarılı olunamamıştır. Yaptıklarımızı, yaptıklarımızın gerekçelerini ve yapılanları her mecrada herkes ile tartışmaya hazırız." - ANTALYA
Antalyaspor,Cihan Bulut,Ali Şafak Öztürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 20:40