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Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer nereli? Cihan Kamer mesleği ne? Cihan Kamer hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyada 1 milyon lira ve üstü kişisel yardım yapanlar listesinde 1. sırada 13 milyon TL'lik bağışla Cihan Kamer yer alıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer nereli? Cihan Kamer mesleği ne? Cihan Kamer hayatı ve biyografisi!

07.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:17
Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer nereli? Cihan Kamer mesleği ne? Cihan Kamer hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyada 1 milyon lira ve üstü kişisel yardım yapanların isimleri netleşti. 10 ismin yer aldığı listenin en tepesinde 13 milyon TL'lik bağışla Cihan Kamer yer alıyor. Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer nereli? Cihan Kamer mesleği ne? Cihan Kamer hayatı ve biyografisi!

CİHAN KAMER KİMDİR?

1965 yılında İstanbul 'da doğan Cihan Kamer, aslen Denizlilidir. Babası Atasay Kamer'in kurduğu Atasay Mücevherat'ın Genel Müdürlüğünü ve İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı yaptı. 2015'te Atasay Mücevherat CEO'luk görevini oğlu Atasay Kamer'e devreden Cihan Kamer; aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında Kuruçeşme'de açılan "Huqqa" ve ''The Market Bosphorus''un da sahibidir. Çiğdem Kamer ile evli olan Cihan Kamer, iki çocuk babasıdır.

Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında Kızı ve Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi.

CİHAN KAMER NE İŞ YAPIYOR?

Cihan Akmer Mücevherat sektöründe faaliyetler yürütmektedir ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, restoran sektöründe de faaliyetler yürütmektedir.

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cihan Kamer, İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel
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