Cihan Karaman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Hakkari belediye başkan adayı Cihan Karaman oldu. HDP adayı Cihan Karaman, Hakkari belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hakkari belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Hakkari belediye başkan adayı Cihan Karaman ile ilgili seçim sonuçları ve Hakkari belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Hakkari belediye başkan adayı Cihan Karaman oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hakkari belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hakkari aday yarışı ve Hakkari seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hakkari Seçim Bilgileri

Hakkari belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

Hakkari belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hakkari belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hakkari toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

Hakkari belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Hakkari Belediye Başkan Adayı Cihan Karaman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Hakkari belediye başkan adayı olarak gösterilen Cihan Karaman, Hakkari yarışında % 59,95 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cihan Karaman toplamda 19.174 adet oy sayısına ulaştı.

Cihan Karaman Kimdir?

1977 yılında Hakkari'de doğdu. Belediyede 15 yıl çalıştı. DİSK Hakkari Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Lise mezunu olan Karaman evlidir.

HDP Hakkari belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.