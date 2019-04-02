Cihan Kolip Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Cihan Kolip oldu. İyi Parti adayı Cihan Kolip, Sakarya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sakarya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Cihan Kolip ile ilgili seçim sonuçları ve Sakarya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı Cihan Kolip oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sakarya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sakarya aday yarışı ve Sakarya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sakarya Seçim Bilgileri

Sakarya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.431 olduğu belirlendi.

Sakarya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.431 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sakarya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,57 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sakarya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 717.495 olduğu belirlendi.

Sakarya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 621.122 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Cihan Kolip, Sakarya yarışında % 27,63 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Cihan Kolip toplamda 164.246 adet oy sayısına ulaştı.

Cihan Kolip Kimdir?

1969 yılında Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Kestanepınarı köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kolip, Trakya Universitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Van, Sakarya, İstanbul ve Gaziantep'te doktor olarak görev yapan Kolip, 2013 yılından itibaren Sakarya'daki bir özel hastanenin yoğun bakım sorumlu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Orta derecede İngilizce ve Fransızca bilen Kolip, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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