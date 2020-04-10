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Cihan Mürtezaoğlu'nun yeni teklisi 'Zulmün Buysa' yayınlandı

Cihan Mürtezaoğlu'nun, bizi uzaklara götürecek olan "Zulmün Buysa" isimli yeni teklisi 10 Nisan'da dinleyici ile buluştu

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:32
Cihan Mürtezaoğlu'nun yeni teklisi 'Zulmün Buysa' yayınlandı

"Zulmün Buysa" Cihan Mürtezaoğlu tarafından bestelendi ve düzenlendi; sözleri ise Cihan Mürtezaoğlu ve Burcu Tatlıses imzası taşıyor.& ;

Mix ve mastering çalışması Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. Şarkının duygusunu yansıtan ve samimi görüntülerin yer aldığı video klip, Ali İhsan Terzi yönetmeliğinde çekildi. Klibin kurgusu Cihan Mürtezaoğlu ve Kaan Açıkgöz'e ait.

Kendinizi Nuri Bilge Ceylan filminde gibi hissedeceksiniz

Şarkı, synth, tanbur ve gitar öğelerini taşra hüznü ile birleştiriyor. Dinleyiciler şarkıyı dinlerken kendilerini zaman zaman Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminde gibi hissedecekler.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Nuri Bilge Ceylan, Burcu Tatlıses, Magazin
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