17.07.2019 11:57
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Cihangazi köyü geleneksel bahar şenliği

Cihangazi köyü geleneksel bahar şenliği

Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyünde düzenlenen geleneksel bahar şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi köyünde düzenlenen geleneksel bahar şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Köy dışında ikamet eden Cihangazili vatandaşlar ile çevre il ilçe ve köylerden gelen misafirler beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir gün geçirdiler. Bahar şenliği özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerin bir araya gelmelerine vesile oldu. Birçok köy sakini yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkanı buldular. Şenlikler ilk olarak mezarlık ziyareti ile başladı. Ardından şehitlerimiz ve ahirete intikal eden köy sakinleri için Mevlid-i Şerif okundu. Toplu olarak öğlen namazının kılınmasından sonra yenilen öğlen yemeğinin ardından şenlikler gün boyu yöresel eğlencelerle devam etti. Yöresel kıyafet defilesi, eski gelenekleri andıran baca/kule gösterisi konuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve eğlence ve spor aktiviteleri gün boyu devam etti. Şenlik çok sayıda siyasetçi, kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve konuklara ev sahipliği yaptı.

Cihangazi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdül Akinay, düzenlemiş oldukları geleneksel bahar şenliğinde kendilerini yalnız bırakmayıp renk katan konuklara teşekkür etti. Akinay, "Uzaktan ve yakından gelen tüm misafirlerimize hava yağmurlu olmasına rağmen yoğun ilgi ve desteklerinden dolayı derneğimiz adına sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Cihangazi, Bozüyük, Uzak, Yaşam

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