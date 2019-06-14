CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da, 5 katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, İGDAŞ'ta teknisyen olan 2 sanığı "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Daire sahibi ve kombi servis yetkilisi 2 sanığın ise beraatine karar verildi. Cihangir 'de doğal gaz patlaması sonucu simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin, 2'si İGDAŞ görevlisi 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ev sahibi Pınar Arslantürk, kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat ile İGDAŞ görevlileri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir katılmadı. Patlamada ağır yaralanan ve olaydan bu yana bitkisel hayatta olduğu belirtilen Veysi Bulut'un yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı, "Daire sahibi Pınar Arslantürk, yasal zorunluluklarını yerine getirmemiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Bu nedenle kendisi de asli kusurludur. Diğer İGDAŞ görevlileri de asli kusurlu olmaları nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi. Ölen Feridun Yükseltürk'ün yakınlarının avukatı Ömer Öksüz de sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçiler de sanıkların cezalandırılmasını istedi.

SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Sanık Pınar Arslantürk'ün avukatı, "Olayın olduğu bina yapılırken elektrik ve doğalgaz tesisatları yanlış yapılmıştır. Böyle olunca da gizli ayıbı barındırır gayrimenkul müvekkile satılmıştır. Meydana gelen sonuçla müvekkilin hiçbir illiyet bağı bulunmamaktadır. Patlama salonda olmuş ve salonun duvarı yıkılmıştır. Müvekkile ait dairenin mutfak kısmında herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Bu da olayın doğalgaz sızıntısından kaynaklanmadığını göstermektedir. Müvekkilimin İGDAŞ'a bildirimde bulunmaması nedeniyle kusurlu olduğu iddia edilmektedir. Olayda kusuru yoktur. Beraatini talep ederim" dedi. Sanık Murat Savaş Polat'ın avukatı ise müvekkilinin sadece aynı marka, aynı kalitedeki kombiyi yenisini monte ettiğini, bunun dışında bir eylemi olmadığını belirterek beraat talep etti.

İKİ SANIĞA CEZA, İKİ SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, İGDAŞ görevlisi sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek" suçundan olayın oluş şekli, meydana gelen zarar, 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Heyet, ev sahibi sanık Pınar Arslantürk ve kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın ise olayda taksirlerinin bulunmadığı anlaşıldığından beraatlerine hükmetti.

MAĞDUR AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma çıkışında mağdurların avukatı Hasan Pilavcı basın mensuplarına, "Dava adalet açısından büyük bir talihsizliktir. Dağ fare doğurmuştur. Ağır kusurlu olmasına rağmen patlamanın meydana geldiği daire sahibi beraat ettirilmiştir. Kusursuz görülmüştür. Yıllarca adalet bekleyen mağdurların yarasına daha da kanatılmıştır bu kararla. Karara karşı her türlü yasal yollara başvuracağız" dedi. Avukat Ömer Öksüz de daire sahibinin sorumsuz tutulmasını eleştirerek karara itiraz edeceklerini belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5'inci katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, 1 teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "Taksirle 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

- İstanbul