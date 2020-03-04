Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) bildirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; İslam istifasına dair bir değerlendirme yapmak istemediğini, gelecek günlerde bir açıklama yapacağını kaydetti.

SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS'TEKİ VEKİL SAYISI 1'E DÜŞTÜ

İslam'ın istifasıyla Saadet Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısı 1'e düştü. Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek. İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 7'ye çıktı.

CİHANGİR İSLAM KİMDİR?

1959 yılında Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Profesördür. İlkokulu Adapazarı Atatürk İlkokulunda, ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anadolu Üniversitesi AÖF Felsefe Bölümü ve SUSEM İslami İlimler Programı mezunudur.

ABD Minnesota Üniversitesi, Kanada - Montreal McGill Üniversitesi ve ABD Minnesota Twin Cities Spine Center'da Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı ve fellowship programlarını tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe yüksek lisans öğrencisidir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı.