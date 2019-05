Cihannüma Derneği Sahur Buluşması - ANKARA

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , " Merkez milletin kalbidir, merkez milletin yanıdır. Milletle beraber Türkiye 'yi daha büyük bir hale getirmeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları hep birlikte atacağız." dedi.Cihannüma Derneği Ankara Temsilciliğinin sahur buluşması programında konuşan Gül, ramazan ayında dost meclisinde buluşmanın kendileri için çok büyük bir anlama sahip olduğunu söyledi.Yeryüzünün iyi, doğru, güzel ve adil olması için çalışan bir kadro olarak bir araya geldiklerinin altını çizen Gül, "Hepimizin gençlik yıllarında bu ülke için bir hayali vardı. Bu ülke için, bu millet için, ümmet için ve insanlık coğrafyası için bir hayali vardı. Sadece bu ülkenin değil, bütün insanlık aleminin barış ve huzurla dolu olması, bizim en büyük temennimizdi ve bütün hayatımızın, siyasetimizin merkezinde de bütün insanlığın mutluluğu, bütün insanlığın barışı vardı. Yine siyasetimizin merkezinde bizim tasavvurumuzda yine aynı ruh vardır." ifadelerini kullandı."Eğer bütün insanlık huzurda değilse, barışta değilse, hiç kimse barış ve huzurda değildir." diyen Gül, şöyle devam etti:"İşte bu manayla siyaset yapmaya devam eden bir kadroyuz. Bugünlere kolay gelinmedi. Bugünlere, 'Yeni bir dünya kurulması lazım, haksızlığın karşısında, zulmün karşısında yeni bir dünya ancak bu coğrafyanın, insanının kurtuluşudur' diyen rahmetli Erbakan Hoca'nın bir hayali vardır ve bu hayalini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek tek gerçekleştirerek yola devam ettik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, daha yapılması gereken, atılması gereken çok önemli adımlar var. Her şeyi yapmış değiliz, eksiklerimiz, hatalarımız var. Bunları da telafi etmek boynumuzun borcu, bu millete olan en büyük vefa borcumuzdur.""Milletin yanında duruşumuz en anlamlı duruştur"Gül, bu ülkede ne zaman bir haksızlık, ne zaman bir zulüm olsa bu kadrolara dönüp, 'Bu haksızlıkları siz sona erdirin' diye bu millet hep gözünü diktiğini ve İktidara geldiklerinde de yine bir mazlumun daha gözünün yaşını silmek için çalıştıklarını dile getirdi.Çok büyük başarılar elde ettiklerini, her zaman milletin yanında durarak, geldikleri mevkilerin, makamların, devletin belirli yerlerindeki pozisyonlar olmadığını anlatan Gül, "Milletin yanında, milletin gönlünde olan pozisyonumuz, milletin yanında duruşumuz en anlamlı duruştur. Eğer bu duruşu bozarsak millet de bize bakışını elbette değiştirir. O yüzden nerede bir eksiklik varsa asla ama asla millete dönüp eksiklik sizdendir diyemeyiz. Eksiklik elbette bizdendir diyeceğiz, eksikliğimizi de gidermek siyasetimizin ve bizim felsefemizin yol haritamızın temel düsturu olmalıdır. Ramazan ayındayız. Ramazan muhasebe ayıdır, nerede eksikliğimiz var, hem bireysel, hem toplumsal, hem siyasi hareket, hem organizasyonlarımızda işte bu ramazanı da ramazan sonrasındaki dönemler için de bir muhasebe kılarak nerede bir eksiklik yaptık, milletle aramıza ne kadar mesafe koyduk, bu mesafeyi neden açtık diye muhasebe yaparak, bu milletle beraber yolculuk yapmış bu davanın en büyük yol haritasıdır, pusulasıdır. Bunu da hep beraber yapmamız lazım." diye konuştu.Aynı gemide bulunan insanlar olarak, ortak sevdası Türkiye olan insanlar olarak, Türkiye paydasında bir ve beraber olmak zorunda olduklarına vurgu yapan Gül, şunları aktardı:"Bu geminin önüne geçip 'sen gel, sen bu gemiye gelme' diye birilerinin borazanlığını ya da bir takım elit kesimlerin siyasetini yapamayız. Bu geminin içerisinde Trabzonlu Ayşe de olacak, Edirneli Ali amca da olacak, 10 kuruş parasını bu dava için getirip veren amcalarımız, teyzelerimiz olacak, Bayburtlu Yusuf olacak, eğer Bayburtlu Yusuf olmazsa o sofra eksiktir, o hareket başarıya ulaşamaz. İşte biz geldiğimiz yeri çok iyi bilerek, duruşumuzu çok iyi bilerek, nereden geldiğimizi unutmayarak nereye gideceğimizi unutmayarak bu siyasetimizi elbette başarıya ulaştırmak zorundayız."Türkiye'nin daha güzel olması için hayal kuranların başını önüne eğdiremeyeceklerini belirten Gül, "Biz, bu millete karşı ödevimizi daha fazla çalışarak, özgürlükleri daha fazla artırarak, bir kimsenin daha kendisini öteki hissetmediği bütün eksikliklerimizi gidererek yolumuza devam edeceğiz. Çok büyük işler yaptık, çok büyük reformlar yaptık ama her şeyi yaptık artık rehavete kapılalım, artık biz de bu iktidarın merkezinde olduk diye bir düşünceye kapılmadan yolumuza devam etmemiz lazım. Merkez milletin kalbidir, merkez milletin yanıdır. Milletle beraber Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları hep birlikte atacağız." ifadelerine yer verdi. Binali Yıldırım inşallah milletimizin desteğiyle en güzel sonucu alacaktır" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, 1994'te İstanbul'un çöp yığınlarıyla yönetilemez bir şehirken yerel yönetimlerin emin ellere geçtiğini belirtti. O dönem yaşanan seçim ruhunu hatırlatan Gül, şöyle devam etti:"İşte 1994 ruhuyla her kapıya, her gönüle girecek şekilde omuz omuza çalışmak zorundayız. Bugün burada bulunan herkesin 1994 ruhundan bir payı da olmuştur. Burada bulunan herkes 1994'teki 'tamam inşallah' afişini asmıştır ve 23 Haziran'da bu 'tamam inşallah' afişini, yarım kalan afişi İstanbul'da tekrar asacağız inşallah. Çünkü İstanbul, Cumhurbaşkanımızın, büyükşehir belediye başkanlığında Türkiye'ye ve bütün dünyaya 'dünya beşten büyüktür' diyerek ilk yolculuğun atıldığı önemli bir merkez. Bu seçimlerde tecrübenin, deneyimin ve Türkiye'nin, İstanbul'a hizmetin adı olan, markası olan Binali Yıldırım inşallah milletimizin, İstanbul'un desteğiyle en güzel sonucu alacaktır. Sizlerin de desteği elbette en güçlü bir şekilde olacaktır. Buna inanıyorum."İstanbul'da sandığa ve seçmenin iradesine gölge düştü"Sahur programına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde Ramazan Bayramı 'na ulaşmayı dileyerek, bu birlikteliklerin ve sofraların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.Ankara'da 31 Mart seçimlerinde ilçeler bazında iyi bir netice elde ettiklerini ifade eden Şahin, "Başta bugün bu gece bizleri misafir eden Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı ağabeyimiz olmak üzere ilçelerimizin 19'unda AK Partili belediye başkan adaylarımız ipi göğüslediler ve belediye başkanı oldular. 3 ilçemizde de ittifak olarak seçime girdiğimiz MHP 'li belediye başkan adayları belediye başkanı oldular. Bu büyük başarıların yanında bizim yüreğimizi burkan bir sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri noktasında mahzunuz, yüreğimiz buruk." diye konuştu.Seçimlerin İstanbul ayağında bir takım hileler ve sandık yolsuzluklarıyla sandığa ve seçmenin iradesine gölge düştüğünü vurgulayan Şahin, Yüksek Seçim Kurulunun da seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Ankara'nın CHP 'li belediye başkanının iki aylık performansına baktığımızda heykel açmaktan başka hiçbir icraatın altına imza atmadığını görüyoruz. Bu noktada Ankaramız için maalesef büyükşehir belediye hizmetleri noktasında umudumuzun olmadığını görüyoruz. İlçe belediye başkanlarımız başta Asım Balcı beyefendi olmak üzere ilçelerinde tabiri caizse karınca gibi çalışırken CHP'li büyükşehir belediye başkanının burnunu çıkarıp sokağa adım dahi atmadığını, sokağa çıktığında da birkaç heykel açılışına da imza attığını hepimiz görüyoruz."İstanbul'un bu akıbetle karşılaşmaması için 23 Haziran seçimlerinde herkesin varını yoğunu ortaya koyarak, elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Şahin, "Hepimizin İstanbul'la çok güçlü bağlantıları var, ilişkileri var. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ahbaplarımız var. Sizin bu yüke omuz vermeniz bizim için çok kıymetli. Büyük Türkiye ideali yolunda sizlerin bu davaya vermiş olduğu destek bizler için çok önemli. Eğer sizlerin gönülleri yürekleri, emelleri olmasaydı ister teşkilatımızda yer alsın ister yer almasın sizlerin destekleri olmasaydı bu noktaya ülkemizi getirmemiz mümkün değildi. Burada çok kıymetli bir birikim var, burada çok kıymetli bir akademik birikim var, kültürel birikim var, bir medeniyet birikimi var, bürokratik birikim var, siyasi birikim var. Bu kompartımanlar arasındaki bağı, ilişkiyi, etkileşimi biz ne kadar güçlendirirsek ülkemizi daha ilerilere taşıma imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu."Milli şahlanış ve dirilişin takipçileri olarak buradayız"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü kutlayarak, "1071'de Alparslan'ın Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz bu topraklarda Selçuklu 'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Alparslan'dan Albdulhamit'e, merhum Erbakan Hocamıza ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a uzanan milli siyasetin, milli görüşün, milli kuruluşun, milli şahlanış ve dirilişin inşallah takipçileri olarak hep beraber buradayız." dedi."Dünya 5'ten büyüktür" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye'nin önderliğinde insanlığın umudu ve vicdanı olarak, adil ve merhametli yeni bir nizam-ı alemi insanlığa hediye etmenin çabası ve gayreti içinde olduklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Cenabı Hakk bu 29 Mayıs'ın yüzü suyu hürmetine inşallah hem enfüsi alemimizde hem de afaki alemimizde nice güzel fetih ve zaferlere sizleri, bizleri, hepimizi aziz ve asil milletimizi inşallah sancaktar kılsın." diye konuştu.Cihannüma Derneği Genel Başkanvekili Ahmet Akça ise derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, ramazan ayı boyunca teravihten sahura 81 ilde Cihannüma buluşmaları adıyla programlar yaptıklarını söyledi.Son programı da Ankara'da gerçekleştirdiklerini anlatan Akça, Kırklareli 'den Hakkari 'ye kadar tüm buluşmaların huzur içerisinde yapıldığını anlatarak, AK Parti yönetimine ülkede böylesine huzur dolu bir ortam oluşturdukları için teşekkür etti.