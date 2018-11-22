Cihat Arslan: "Bazılarının Yakıştırması'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor
'la evinde kozlarını paylaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan Yılmaz
Atabarut Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.
"FUTBOLCULARA SONUNA KADAR GÜVENİYOR VE İNANIYORUM"
Devre arasına kadar alabildikleri en iyi sonuçları almak istediklerini ifade eden Cihat Arslan
, "Şimdi transfer düşünmek durumunda değilim. Elimizdeki futbolculara sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum. Benim bazı oyuncularla transfer görüşmesi yaptığım yazıldı. Ben hiç kimseyle konuşmadım. Özellikle stoperde eksiğimizin olduğu bilindiği için bazı isimler gündeme geldi. Ancak şu anda böyle bir gündem yok" yorumunu yaptı.
"KALAN 4 HAFTAYI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"
Bursaspor,Cihat Arslan
Takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunan Cihat Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Deplasmanda Antalya
galibiyeti ile 15 günlük araya girdik. UEFA Avrupa
Ligi maçları nedeniyle de sadece elimizdeki kadroyla sistemi değiştirdik. Hafif sakatlıkları olan oyuncularımız arkadaşlarına katıldı. Ameliyat olan Mustafa Yumlu
ve Dany
'nin yanı sıra sağ arka adalesinde kanama olan Bilal de 2-3 hafta forma giyemeyebilir. Bursa maçından sonra kalan 4 hafta müsabakasını da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz."
22 Kasım 2018 Perşembe 17:30