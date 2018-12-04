Cihat Arslan'dan Seleznov Açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
, karşılaşmaya iyi başlamadıklarını, ilk yarıda istedikleri oyun düzenini eksik futbolcularının bulunması nedeniyle oturtamadıklarını belirtti.
Stoper ve santrfor bölgesinde eksiklerinin olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu: "İki mevkide eksikliğimiz olunca bazı oyunculardan fedakarlık istiyoruz. Onlar da elinden geleni yapıyor ama mevkisi olmadığı için takım düzeninde ilk yarı itibarıyla düzensizlik yaşadık. İkinci yarı ise yaptığımız hamle karşılığını buldu ve oyun düzenimizin oturmasını sağladı. İlk yarı, Malatya'nın üstünlüğüyle geçti, top ayağımızdayken çok kötü tercihlerde bulunduk. İkinci yarı başka bir takım gibiydik, sonradan giren oyuncular çok katkı yaptı. Antalyaspor
deplasmanından sonra Malatya deplasmanında aldığımız bu 1 puan da çok değerli. İkinci yarı oynadığımız oyun bizi umutlandırdı."
Arslan, bir basın mensubunun "Seleznov neden kadroda yok?" sorusuna, "Onun tercihiydi gitmek, benim değildi. Biz de gidene 'Kal' demeyiz. Yani ihtiyaçlara göre de futbolculara karşı başımızı öne eğemeyiz. Bazen çok ihtiyacınız olsa bile insanların kendi tavrı ve davranışı aslında kendi yerini yapıyor. Biz ona kötü davranmadık o burada olmak istemedi." yanıtını verdi.
Yeni Malatyaspor,Evkur,Cihat Arslan
04 Aralık 2018 Salı 02:24