Cihat Arslan: "Deplasmanda Aldığımız İlk Puandan Dolayı Mutluyuz"

- Cihat Arslan
: "Deplasmanda aldığımız ilk puandan dolayı mutluyuz"Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan : "3'lü sistemle başladık, son dakikalarda 5-5'e döndük"
ANTALYA - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, deplasmanda karşılaştıkları Antalyaspor
'dan 90+2. dakikada aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Önemli olan iradeydi ve şükürler olsun bu bize galibiyeti getirdi. Deplasmandaki ilk galibiyetimiz, hatta ilk puanımız. Çok mutluyuz. İnşallah devamını getiririz" dedi. Arslan ayrıca, oyuna ilk başta 3'lü sistemle başladıklarını, maçın son dakikalarında ise santraforsuz 5+5 sistemiyle mücadele ettiklerini söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Antalyaspor'u, 90+2. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, uzatmalarda gelen golle 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Sözlerine Bülent Korkmaz
'ı tebrik ederek başlayan Arslan, "Bu maçla ilgili değil, sezon başından itibaren göstermiş olduğu performans, oyun disiplininden dolayı tebrik ediyorum" dedi. Avrupa
'da Sevilla
ile çıktıkları maç sonrası takımın çok hırpalandığını aktaran Arslan, "Sevilla, Avrupa'nın sayılı büyük takımlarından bir tanesi. 2-0'dan sonra oyunu çözmek için çok enerji harcadık, bunun neticesinde çok yorulmuştuk. Burada biraz daha ekonomik oyun tercihimizdi. Çünkü bazı oyuncuların mevkilerinde oyuncu yoktu. Bugün üçlü oynadık gibi görünüyor ama 3 stoperimiz de yoktu. Sağ, sol bek ve devşirme orta sahalardan kurulu üçlü defans yaptık. Ekonomik oyunda Antalyaspor'a topu vermek zorundaydık. Ani çıkışlarla, becerili oyuncularımızla galibiyeti arama düşüncesindeydik. Onu da şükürler olsun elde ettik" dedi.Antalyaspor'un Mevlüt Erdinç
hamlesiyle oyunun başında başladıkları sistemi değiştirdiklerini ifade eden Arslan, "Oyunu çevirmeye kalktılar, bizde son değişikliklerle santrforsuz 5-5'e döndük. Mecburen 3'lü sistemle başlamıştık, son dakikalarda farklı bir sistem 5-5'e döndük. Ama burada önemli olan iradeydi. Şükürler olsun bu bize galibiyeti getirdi. Deplasmandaki ilk galibiyetimiz, hatta ilk puanımız. Çok mutluyuz. İnşallah devamını getiririz" diye konuştu.
Avrupa,Antalyaspor,Cihat Arslan
11 Kasım 2018 Pazar 22:17