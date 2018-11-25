Cihat Arslan: "Kadro Dışında Kalmayı Seleznov İstedi"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
, Bursaspor
karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen yaşadıkları rehavet sonucunda Bursaspor'a 4-2 mağlup olduklarını söyledi.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardında önemli bir maça çıktıklarını ve rakiplerine saygı duyarak oynadıklarını belirtti.
Müsabakada 2-0 öne geçmelerine rağmen rehavete kapıldıklarını ve maç içerisinde 3 kırılma anı olduğunu ifade eden Arslan, "Bir tanesi Samet hocanın Umut Nayir hamlesiydi, karşılığını verdi. Maçı 2-0 yaptığımızda Bursaspor'un ümitleri bir nevi sonlanmıştı. Ama ilk yarının son bölümünde yaşadığımız rehavet bize pahalıya patladı. Orada o 2-1 fırsatını vermemeliydik, bunun cezası ağır oldu." diye konuştu.
Cihat Arslan, Bursaspor karşısında 3. golü yemelerinin nedenini ise şöyle açıkladı: "Birçok oyuncumuz sakat, stoper mevkisinde oynayan oyuncular, o mevkinin oyuncuları olmadığı için pozisyon hatası yaptılar. Maalesef kalemizde 3. golü gördük. Bu golden sonra da gol atabilmek için pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Aldığımız bu kötü mağlubiyeti telafi etmemiz gerekiyor. Bursaspor'u tebrik ediyorum, maçta ilk planımız tuttu ama sonrasında onların planları tuttu. Biz de bundan kendimize bir ders çıkaracağız."
"Kadro dışında kalmayı Seleznov istedi"
Arslan, Seleznov'un kadro dışı kalmasıyla ilgili yöneltilen soruyu, şöyle yanıt verdi: "Ben oyuncularımı kazanmaya çalışıyorum, onlar bizim için değerli. Sahada asıl faktör onlar ama onlar kendini bir yere ait hissetmiyorsa ve ısrarla gitmek istiyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Dünkü ter idmanında kulüp başkanı, ben, idarecilerin olduğu yerde Seleznov'un davranışları bu kulüpte kalmak üzerine değildi. Ben Seleznov'u kadroda tutmak için çok uğraştım ama bu mücadeleyi Seleznov kazandı. O kadro dışı kalmayı ısrarla istiyordu, bence o başarılı oldu. Biz onu ısrarla içeride tutmaya çalıştık ama başaramadık. Tercih onundu, ben kadro dışı bırakmadım."
Akhisar,Bursaspor,Cihat Arslan
25 Kasım 2018 Pazar 23:32