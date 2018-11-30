Cihat Arslan: "Takımımı Kutluyorum"

30 Kasım 2018 Cuma 11:59



30 Kasım 2018 Cuma 11:59

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında Rusya'da Krasnodar'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde bitirmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan takımıyla gurur duyduğunu söyledi.Grupta henüz puanla tanışamamalarına rağmen Krasnodar karşısında iyi bir mücadele örneği gösterdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk devrede her şey istediğimiz gibi gitti. Skoru da yakaladık. İkinci devre ise rakip baskılı oynadı. Üst üste goller yedik, şaşkınlık yaşadık. Son dakikalarda sonucu lehimize çevirme şanslarını elde ettik. Pozisyonları değerlendiremeyince kazanan Krasnodar oldu. Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Hep aynı futbolculara yük biniyor. Onun için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Akhisarspor J Grubu'ndaki son maçında evinde Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşı karşıya gelecek.Akhisarspor'da süresiz kadro dışı kalan golcü Yevhen Seleznyov ile ilgili de konuşan Cihat Arslan, "Seleznyov geçen sezondan bu yana burada forma giyen bir isimdi. Ancak tavır ve davranışlarıyla Akhisarspor'da kalmak istemediğini gösterdi. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. U21 takımıyla antrenmanlarını sürdüren ve Ocak ayında yeni bir kulübe imza atacak Ukraynalı golcü sosyal medya hesabından video paylaştı. U21 takımıyla yaptığı idmanı takipçilerine sunan deneyimli golcü, "Bugün bir çocuk gibiyim. Bir çocuk gibi, ne önemi var. Önemli olan sadece futbol oynamak ve bundan zevk almak" açıklamasında bulundu.Seleznyov'un ara transfer döneminde adı en çok Galatasaray'la anılıyor. - İzmir