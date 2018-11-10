Cihaz Kiralamada Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kurumsal şirketlere cihaz kiralama konusuna farklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şunları söyledi.

"Turkcell olarak dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunmaya devam ediyoruz. İhtiyaçları nelerdir? İşte bu soruyu direkt kurumsal müşterilerimize sorduk ve yaptığımız görüşmelerde onları dinleyerek bunları tam olarak tespit ettik. Özellikle kiralama hizmeti konusunda bir fark yaratmamız gerektiğini gördük. Böylece pilot projemizi hayata geçirdik. Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalarda akıllı telefon kiralama, telefon ve tablet kiralama, makineler arası iletişim ve dolap takibinde kullanılan modemlerin kiralanması gibi hizmetler sunuyorduk. Cihaz kiralamada A'dan Z'ye bütünleşik hizmet projesini hayata geçirdik. Kapsamı genişletilmiş kiralama hizmetlerimizin, KOBİ'ler başta olmak üzere tüm kurumsal müşterimizin hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz."