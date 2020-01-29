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Çıkan ev yangınında 1 çocuk öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

29.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:59

'nın ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde, Suriyelilerin yaşadığı bir evde, henüz belinlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine verdi.

Sağlık ekipleri evdeki 5 çocuğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuklardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dumandan etkilenen diğerlerinin ise tedavisi sürüyor.

Çıkan ev yangınında 1 çocuk öldü

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA


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