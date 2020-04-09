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Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:37
Çıkan yangın 5 kişilik aileyi evinden etti
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Sezer ve 4 çocuğunun yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınarak söndürülebildi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, Sezer ailesinin yaşadığı ev kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa
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