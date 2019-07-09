09.07.2019 20:28
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Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti

Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti

Mardin Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu.

Mardin Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu.

Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına traktörlerle ilk müdahaleyi yapan köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler traktörlerle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. 2 saat süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa

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