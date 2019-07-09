09.07.2019 21:26
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Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti, 200 dönüm arazi kül oldu

Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti, 200 dönüm arazi kül olduMARDİN - Mardin Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu.

Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti, 200 dönüm arazi kül oldu
MARDİN - Mardin Mazıdağı ilçesinde çıkan yangında badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu.
Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına traktörlerle ilk müdahaleyi yapan köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Köylüler traktörlerle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. 2 saat süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası badem ağaçları, üzüm bağları ve 200 dönümlük biçilen arazi kül oldu. Çıkan yangın badem ağaçlarını kül etti, 200 dönüm arazi kül oldu
Kaynak: İHA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa

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