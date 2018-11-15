Çıkan yangın sonrası onlarca kuşun telef olduğu dükkanda temizlik çalışması başladı
KARABÜK - Karabük
'te dün gece pet shop mağazasında çıkan yangın sonrası temizlik çalışmaları başladı. Hürriyet Mahallesi
İnönü Caddesinde Mehmet Kılıç
'a ait pet-shop mağazasında gece yarısı elektrik kontağından dolayı çıkan yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği işyerinde temizlik çalışmaları başladı. Alevlerin kısa sürede sardığı yangında farklı türde onlarca kuş telef olurken bazı hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarılmıştı. Polis
ekiplerinin yangın ile ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.
Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 17:59