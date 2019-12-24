Haberler » 3. Sayfa » Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı - Haberler

Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı

Trabzon'un 11 ilçesinde dün akşam çıkan yangınlarda belki de en büyük zararı gören yerlerden biri de Çaykara ilçesi Ulucamı mahallesi oldu.

24.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:34 Çıkan yangında 100 yıllık hatıralar da yandı
'un 11 ilçesinde dün akşam çıkan yangınlarda belki de en büyük zararı gören yerlerden biri de ilçesi Ulucamı mahallesi oldu. Mahallede şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımların çıkardığı tahmin edilen yangında biri 100 yıllık 2 ev tamamen kül olurken, bir ev ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde dün akşam 20: 30 sularında Halim Bahadır'a ait evde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile yangın büyüyerek Abdurrahman Bahadır'a ait ikinci evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Çaykara, Dernekpazarı, Of ve Trabzon'dan itfaiye araçları olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, itfaiye ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri mahallede soğutma çalışmalarına bugün de sürdürürken, yangınla ilgili konuşan Halim Bahadır, 100 yıllık hatıraların çıkan yangınla birlikte kül olduğunu söyledi. Bahadır "Yangında 100 yıllık ev yandı. Elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirtiliyor. itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. 2 ev tamamen yandı. Bir ev son anda yanmaktan kurtuldu. Üzgünüz" dedi. - TRABZON

Trabzon, Çaykara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:40   'Ruhsatız silah' operasyonu şüphelisine adli kontrol - Haberler
17:37   Kurtulmuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
17:36   Kağıthane'de eşini vuran zanlının cesedi bulundu - Haberler
17:32   'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı - Haberler
17:30   Yemen'de domuz gribinden 8 kişi öldü - Haberler
17:16   Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog - Haberler
17:03   Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı - Haberler
16:58   Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 28 kişi öldü - Haberler
16:45   İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Haberler
15:54   Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Haberler
24.12.2019 17:49:36