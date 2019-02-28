Çıkan Yangında Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1626 adadaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Karaman Grup amirliği ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Müdahale sonrasında ev yangını söndürüldü.Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA