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Çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oto tamirhanesi ve bir otomobil, çıkan yangında zarar gördü.

22.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:55
'nın ilçesinde oto tamirhanesi ve bir otomobil, çıkan yangında zarar gördü.
Mahallesi Ankara Caddesi'nde oto kaporta-boya tamiri yapılan iş yerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede aracı ve iş yerini sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Yanan araç, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü

Adapazarı, Yağcılar, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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