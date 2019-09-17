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Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi Zanlıların tefecilik yöntemiyle yüksek faizle şahısları borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü ADANA - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, çıkar...

17.09.2019 11:46
Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi
Zanlıların tefecilik yöntemiyle yüksek faizle şahısları borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü

ADANA - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adana merkezli 3 ilde 16 Eylül günü şafak vakti zanlıların yakalanması için operasyon yapan polis, 10 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, tefecilik yöntemiyle yüksek faizle şahısları borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü. Operasyonda 4 tabanca, 5 şarjör, 235 fişek ve 1 milyon 107 bin TL'lik 82 adet senet ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü serbest kalırken, 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Firari 7 kişinin de arandığı bildirildi.
Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonunda 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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