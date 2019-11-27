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Cikcilli Mezarlığı'nda asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı yolunu asfaltladı.

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:03Cikcilli Mezarlığı'nda asfalt çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nın Cikcilli Mezarlığı yolunu asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın merkez mahallelerine hizmet eden Cikcilli Mezarlığı'ndaki alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mezarlıkta alt yapı yetersizliği nedeniyle yaşanan su sorunu ASAT tarafından yapılan çalışmayla ortadan kaldırılmıştı. Büyükşehir kırsal alan ekipleri de mezarlık yolunda çalışma yaptı. Mezarlık içindeki toprak yol Alanya Kırsal hizmetler tarafından kısa sürede asfaltlandı. Önce yolun alt

yapısını hazırlayan ekipler, daha sonra yolun asfaltını dökerek hizmete açtı. Böylece Cikcilli Mezarlığı'ndaki bir alt yapı sorunu daha ortadan kaldırılmış oldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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