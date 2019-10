- "Çıkış" dizi-film çok yakında

- "Çıkış" dizi-film çok yakındaBaşkent'te çekilen polisiye dizi film, kadına şiddet ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturacakANKARA - Çekimlerine Ankara 'da başlanan ve polisiye bir dizi-film olan "Çıkış" çok yakında yayına başlıyor. 'Çıkış'dizi filmi, kadına şiddet, hayvan hakları gibi konularda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çekimlerine dört hafta önce Ankara'da başlanan ve kadına şiddet, hayvan hakları ile polisiye konuları işleyen "Çıkış" dizi-filmi yayına girmeye hazırlanıyor.Dizinin yönetmeni komedyen Hakan Çankaya, içinden polisiye dizi-film senaryosu yazmak geldiği için komedinin dışına çıktığını belirterek, "Arkadaşlarla biraraya geldik. Tüm arkadaşlarımız doğma büyüme Ankara'lılar, Ankara'ya yakışan, Ankara'yı tanıtan güzel bir proje yapmak istedik. Çıkış isimli bir dizi - filme başladık. 4 haftadır çekimlerimiz devam ediyor. Her şeyimiz çok güzel gidiyor. Fragmanımız da çıktı. İnşallah anlaşacağımız bir platformda yayın hayatımıza başlayacağız. Dizide toplumsal olayları ele alıyoruz, kadına şiddet, hayvanları koruyalım, kamu spotu tarzında her hafta insanları telefon dolandırıcıları ve hırsızlara karşı bilinçlendirmek adına, bakın 'böyle olursa, böyle olur' tadında, birazda ders vermek ve polislerimizi yüceltmek amacıyla bu konuları işliyoruz" ifadelerini kullandı.Diğer dizilerden farklarının doğallık olduğunu aktaran Çankaya, "Bizim farkımız doğallık, gerçekçilik, diğer dizi-filmlerle ölçüşmek gibi bir amacımız yok. Ama biz, kendimiz olalım, doğal olalım olayları gerçek anlamda ekrana yansıtalım, insanlar bizi beğensin, sevsinler, izlesinler bizim başka bir şeyimiz yok. Çıkış adlı dizi - filmimiz çok yakında sizlerle" ifadelerini aktardı.Dizinin yapımcısı Mehmet Öztürk ise, Ankara'nın böyle bir şeye ihtiyacı var. İlk fragmanı yayınladıktan sonra oyuncu olmak isteyenlerden 500'ün üzerinde başvuru aldık. Aile gibi bir ortamımız var. Herkesin Çıkış dizisini takip etmesini bekliyoruz. Düşük bir bütçeyle ve 10 oyuncuyla yola çıktık şu anda 40'a yakın oyuncumuz var. Bu daha da çoğalacak.Dizide kötü adamı canlandıran oyuncu Murat İnal ise, "Daha önceden Ankara'da çekilmiş fenomen bir dizi var. Gayet başarılı, ses getirdi. İstanbul hakimiyetine son vermeyi amaçlayan bir diziydi. Belli ölçüde de başarılı oldu. Çünkü, dizi piyasası İstanbul'da sürüyor. Biz Ankara'dan bir ses getirmek istiyoruz. Genelde amatör oyuncularla beraberiz. Yönetmen ve yapımcımız tecrübeli, ekibi toparladı ve güzel, sade oyunculuklarla ses getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Dizide Hülya karakterini canlandıran Sena ise, "Karakterimi çok seviyorum ve diğer bütün karakterlerimizinde hepsi birbirinden doğal. Gündem olaylarını içeren bir polisiye dizimiz var. Ankara'da ses getireceğini düşünüyorum. Ufak çapta başladık ama inanılmaz derecede büyüdük. İçimizde bir umut her zaman var" aktarımında bulundu.