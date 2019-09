TFF 1. Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'u konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, karşılaşmada doğru oyunu sahaya yansıtıp sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, milli takım maçları için lige verilen aranın ardından Eskişehirspor'u 4-1 yendiklerini söyledi. Eskişehirspor galibiyetinin özgüvenlerinin yükselmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta Osmanlıspor'la oynayacağız. Onların da yetenekli oyuncuları var, hücum yapmayı seven bir takım. Lige baktığımızda en altta Eskişehirspor görünse de çok önemli oyuncuları var. Her maç zor geçiyor. Biz hep kendi açımızdan değerlendiriyoruz. Rakibe göre değil kendi oyun sistemimiz ve oyun planımızın sahaya yansıması bizim için daha önemli."

Eroğlu, Osmanlıspor maçına da bu doğrultuda hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hazır olmaya başlayan oyuncularımız var. Sakatlık dönüşü gelen oyuncularımız var. Her mevkide alternatifimiz var ve rekabet artıyor. Bu bizim yedek kulübemizi de güçlendiriyor. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Deplasmanda Hatayspor ve Akhisarspor maçlarını oynadık, oyun anlamında doğru şeyleri üretip skor üretememiştik. Bu hafta doğru oyunu sahaya yansıtıp kazanarak dönmek istiyoruz."

Okan Derici, Enes Sığırcı, Kemal Rüzgar, Kahraman Demirtaş'ın sakatlıklarının bulunduğunu kaydeden Eroğlu, Muhammed Mert'in takımla çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA