"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, İspanya
'da gerçekleştirilecek Avrupa
Gençler Güreş Şampiyonası'nda elde edecekleri başarılarla son dönemdeki çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
İspanya'da gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Aydın, "Geçtiğimiz yıl İtalya
'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında sporcularımız 13 madalya kazanmıştı. İspanya'ya madalya sayımızı artırmak için gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli." ifadelerini kullandı.
Bu yıl tüm yaş kategorilerindeki şampiyonalarda tarihi başarılar aldıklarını kaydeden Aydın, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye 30 sporcuyla mücadele edecek
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 3-9 Haziran tarihlerinde Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek.
Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak. Türkiye, İspanya'daki organizasyonda 30 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Milli takımda yer alan güreşçiler şunlar:
Grekoromen
55 kilo: Mükremin Aktaş
60 kilo: Ömer Biçici
63 kilo: Abdullah Toprak
67 kilo: Abdulsamet Başar
72 kilo: İsmail Gün
77 kilo: Abdurahman Kalkan
82 kilo: Doğan Kaya
87 kilo: Bedirhan Tan
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Duman
61 kilo: Hamza Alaca
65 kilo: Ahmet Salim Yiğit
70 kilo: Ömer Faruk Çayır
74 kilo: Abdulvasi Balta
79 kilo: Ahmet Batuhan Kış
86 kilo: Mert Çıkmaz
92 kilo: Polat Polatçı
97 kilo: Feyzullah Aktürk
125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Kamaloğlu
57 kilo: Özge Fındıkçı
59 kilo: Nurife Duman
62 kilo: Gamze Nur
Adakan
65 kilo: Aslı Demir
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Mehtap Gültekin
Kaynak: AA
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