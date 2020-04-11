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çıkışlar sınırlandırıldı

çıkışlar hafta sonu nedeniyle sınırlandırıldı.

11.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:40
çıkışlar sınırlandırıldı

çıkışlar hafta sonu nedeniyle sınırlandırıldı. İlçede, sahil şeridi de güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Akçakoca ilçesine giriş-çıkışları saat 00.00'dan itibaren sınırlandırdı. Ayrıca, sahil şeridi de kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, D- 655 Karayolu'nda oluşturulan kontrol noktasında, çalışanlar ile gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verdi. Araçlarda bulunanların belgeleri ve gıda ürünlerinin faturaları kontrol edildi. Seyahat izin belgesi bulunmayanlar ile acil durumu olmayanlar geri çevrildi. İlçeye giriş- çıkış yapanların ateşleri de ölçüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Akçakoca, Güncel
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