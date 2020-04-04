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çıkışlar yasaklandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıkladı.

04.04.2020 02:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:01
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen yasaklandığını açıkladı. Yasak kapsamında Antalya il sınırına gelen özel araçlar emniyet güçleri tarafından şehre alınmayarak geri gönderildi. Öte yandan Bursa İnegöl 'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi.
Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel araçlarla kente giriş- çıkış yasağı uygulanmaya başlandı. Yasağı 5 dakikayla kaçıran bir sürücüyü jandarma güçlükle sakinleştirdi. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı son önlemlerle ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya'ya giriş- çıkışlar da gece saat 00.00 itibariyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası Antalya- Burdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00'ı gösterdiği anda uygulanmaya başlandı. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. Bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı.
00.00 ÖNCESİ GELENLER KONTROLLÜ ALINDI
Yasak başlamadan önce uygulama noktasına gelen vatandaşlara, sağlık ekipleri ateş ölçümü gerçekleştirdi. Gerekli prosedürleri yerine getiren vatandaşlar şehre alınırken, getirmeyenler ise geri gönderildi.
'BURSA'YA GERİ DÖNECEĞİZ'
Saatler gece 00.00'ı gösterdiğinde ise özel araçlarıyla gelen vatandaşlar şehre alınmayarak geri gönderildi. Bursa'dan geldiğini dile getiren Yusuf Çalışkan, 6 saattir yolda olduğunu kaydetti. Çalışkan, Yasağı yolda öğrendim. Saat gece 00.10'da geldim buraya ama maalesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onlar buraya kadar gelecekler onları alıp Bursa'ya geri döneceğiz dedi.
'UŞAK'A GİDECEĞİZ, GECE YARISINDAN ÖNCE UYGULAMA NOKTASINA GELDİK'
Çocuğunun rahatsızlığından dolayı Uşak'a gideceğini ifade eden İbrahim Kandemir ise Gece 00.00 olmadan Antalya'daki uygulama noktasına geldik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Biz gece yarısından sonra çıkamayacağımız için uygulama noktasına geldik. Damat aldıktan sonra Uşak'a gideceğiz şeklinde konuştu.
Öte yandan Bursa İnegöl'den gelen ve 5 dakika geç gelen bir vatandaşı emniyet güçleri şehre almazken, kolluk kuvvetleri vatandaşı güçlükle sakinleştirdi. Fehmi Özbay, kolluk kuvvetlerine durumunu izah ederken, sinirli tavırlar sergiledi. Bursa İnegöl'den 7 saat yol geldiğini ve yasağı yolda öğrendiğini dile getiren Özbay, Buraya geldiğimde 5 dakika geçmişti. Kızım Antalya'da doğum üzerine hasta. Bursa'dan çıkarken izin aldım, şimdi de buradan içeri giremeyeceğim söyleniyor. Geçici seyahat belgem de yok, valilik vermedi. Gidebilirsin dedi. 65 yaş üstü kimse olmadığını, aracın özel binip gidebilirsin dediler. 5 dakikayla kaçırdım ifadelerini kullandı.
Özel araçların gece 00.00'da çok fazla görülmediği uygulama noktasında, tıbbi ve ticari araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı. çıkışlar yasaklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, İnegöl, Bursa, Güncel

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