Haberler » Güncel » Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti

Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Bülent Arınç'ın dün akşamki Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybettiği gözlendi.

06.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:50

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, verdiği bir röportajda Kanun Hükmünde Kararnameler için "Bir faciadır" demiş ve "Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki, ben onlara acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan da özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

Arınç ayrıca FETÖ yargılamalarında büyük hatalar yapıldığını belirterek yargıyı sert bir dille eleştirmişti. Arınç'ın sözleri AK Parti içinde de tartışma yaratmıştı.

ERDOĞAN DA SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirmişti.Erdoğan, Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili açıklamaları için, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DÜN AKŞAM TOPLANDILAR

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya YİK üyeleri İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

ERDOĞAN'IN YANINDAKİ YERİNİ KAYBETTİ

2 Ekim 2019 günü yapılan toplantıda Erdoğan'ın sol başında Bülent Arınç yer almıştı. Arınç'ın sol yanında ise; Köksal Toptan ve Yıldırım Akbulut bulunuyordu. Dün akşamki toplantıda ise Arınç'ın oturma düzeninde Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybettiği gözlendi.

Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti

Yüksek İstişare Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
10:56 PARAYI ALMAKLA SUÇLANINCA SOKAK ORTASINDA SOYUNDU
10:56 FETÖ şüphelileri, örgütü ayakta tutmak için 10 bin dolar vermiş
10:55 Parayı almakla suçlanınca sokak ortasında soyundu
10:55 Büyükçekmece Gölü'nün sürpriz konukları
10:55 Otomobillerinde uyuşturucu bulunan çiftten biri tutuklandı
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 10:57:12